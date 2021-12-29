إندونيسيا – اكتشف في إندونيسيا مؤخرا هيكل هندسي غامض أثار ضجة في وسائل الإعلام المحلية .

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن هيكلا هندسيا مجهولا يشبه دبابة عائمة اقترب من إحدى المنصات البحرية لحفر آبار النفط. وقالت إن الدبابة لم تتخذ أية خطوات عدوانية، ثم اختفت بتأثير التيار البحري.

وحاولت القوات البحرية الإندونيسية مطاردة الضيف غير المرغوب فيه، لكن سوء الطقس منعها من تحقيق ذلك.

ثم نشرت شبكة الإنترنت صورا فوتوغرافية سيئة النوعية يمكن أن يشاهد المرء عليها بعض العلامات لهذا ” الشبح” الذي يشبه في الواقع عربة قتالية أو مجسّما مصنوعا بشكل جيد.

وأفادت وسائل الإعلام فيما بعد باكتشاف “الدبابة” من قبل السفن التابعة للقوات البحرية الإندونيسية التي قطرتها إلى أقرب قاعدة بحرية.

ووفقا للصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المنشورة فإن البحرية الإندونيسية استطاعت اصطياد مجسّم يشبه دبابة Type 15/ZTQ-15 الخفيفة صينية الصنع المزوّدة بمدفع عيار 105 ملم. لكن جنزيرها يختلف عن جنزير أصلها ومقدمتها مشوّهة.

يذكر أن Type 15/ZTQ-15 كان يفترض أولا استخدامها في مشاة البحرية للجيش الصيني، لكنها عجزت عن البقاء في البحر لمدة طويلة.

وافترض الخبراء إن جهة ما اشترت مجسّما لتلك الدبابة مع العلم أن هناك عددا من الشركات الصينية الخاصة تقوم بإنتاج نسخ من المعدات الحربية الصينية والأجنبية، بما فيها الدبابات الأمريكية والروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا