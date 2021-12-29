ليبيا – أكد تقرير ميداني نشرته شبكة “سي أن أن” الإخبارية الأميركية عودة “فرناندو إسبينوزا” المدرس الأميركي المحتجز سابقًا في ليبيا إلى الولايات المتحدة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار لوصول “إسبينوزا” البالغ من العمر 29 عامًا إلى مطار “جون كيندي” في ولاية نيويورك إذ كان على رأس مستقبليه والدته “سارة إسبينوزا” والمديرون التنفيذيون بمركز “ريتشاردسون” الذي تفاوض على عودته.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

ووفقًا للتقرير قال “فرناندو” إن عودته إلى بلاده أنهت أسابيع الآلام التي عانت منها والدته التي عبرت عن سعادتها وامتنانها لعودة ولدها الذي لم يكن من المنطقي أبدًا استمرار احتجازه في ليبيا فيما عبر مراد حميمة وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية للشؤون الأوروبية والأمريكتين عن رأيه بالخصوص.

ورفض حميمة فرضية اختفاء “فرناندو” لأن القائمين على الوزارة خططوا لترحيله عاجلًا ولكنه لم يستطع بسبب موانع وباء كورونا موضحًا إن المدرس الأميركي أفاد للمسوؤلين في ليبيا بعدم تطعيمه ضد الوباء ليصار لمنحه الجرعة الأولى بانتظار جرعة ثانية لم يحصل عليها في البلاد.

وبحسب التقرير تم إعادة “فرناندو” عبر مطار القاهرة الدولي بعد إظهاره اختباراسلبيًا لوباء كورونا مشيرًا إلى ترحيب المسؤولين في الخارجية الأميركية بعودته إلى دياره وعدم رغبتهم بالخوض في تفاصيل ما حدث خلال الفترة الحالية لاعتبارات تتعلق بالخصوصية.

وتابع حميمة بالقول:” لقد انتهك “فرناندو” قيود التأشيرات الخاصة به ولا أعتقد أن هذا مقبول في أي مكان في العالم” فيما أفاد الأخير باستجوابه عن سبب وجوده في ليبيا بما في ذلك لماذا ترك العاصمة طرابلس باتجاه الجنوب مع خلق العديد من الاتهامات غير الصحيحة بالتجسس والعمليات السرية والتدخل بالانتخابات.

وأضاف “فرناندو” إن أشياء من هذا القبيل تم توجيهها له ما يعبر عن الخوف منه فيما كشف “ميكي بيرغمان” نائب الرئيس المدير التنفيذي لمركز “ريتشاردسون” عن مساعدة الحكومة القطرية لامتلاكها ما عبر عنه بعلاقات وثيقة مع ليبيا في عمليات التفاوض لإنهاء احتجاز المدرس الأميركي.

وأوضح “بيرغمان” قائلًا:” إن كل حالة فريدة من نوعها بالطبع وفي هذه الحالة شاركنا في وقت مبكر بما فيه الكفاية أن حكومة ليبيا أرادت حقًا حل الوضع لذلك كان من الأسهل على هذا الجانب ونحن ممتنون جدًا من هذه الحكومة بسبب التعامل مع هذا بسرعة ومن دون قضية”.

وتابع “بيرغمان” إن احتجاز “فرناندو” يوضح مدى أهمية دراية المسافرين بالقوانين والشروط المحلية وهذا التحذير ينطبق بشكل خاص على من خدموا سابقًا في الجيش الأميركي ممن يخضعون لهذه القوانين والشروط في ليبيا أو في أي مكان في العالم فالقدرة على حمايتهم محدودة.

واختتم “فرناندو” بالقول إن خبرته في السفر إلى البلدان النامية أعطته شعورًا كاذبًا بالأمن وأنه كان على ثقة بنفسه وقدرته على الاعتناء بها وإن هذا الحادث السلبي قد حدث وسيعمل على تغيير الأمور مستقبلًا وسيكون حذرًا في قادم الأيام في التعامل مع مواقف مشابهة.

ترجمة المرصد – خاص