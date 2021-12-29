ليبيا – قال عضو اللجنة الفرعية للجنة 5+5 العسكرية محمد الترجمان إن اللجنة انتهت من البحث عن مخلفات الحرب والمتفجرات في المنطقة الممتدة من بوقرين حتى بونجيم بمسافة تقدر بـ100 كم.

الترجمان وفي تصريح لمنصة “فواصل” اليوم الأربعاء أضاف: “ما زالت أمامنا مسافة 180 كم، وهي الممتدة من الجفرة حتى بوقرين، وننتظر الوصول إلى آلية عمل مشتركة مع الطرف الآخر للإنجاز”.