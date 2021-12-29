ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكالي إن جلسة النواب ستناقش تدخل السفراء والمستشارة ستيفاني وليامز والتدخلات الأجنبية عامة في الشأن الليبي وقد يصدر بيان بهذا الشأن.

التكالي أشار في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر إلى أن الحكومة وإعادة تشكيلها لن تكون ضمن بنود النقاش.

وأوضح أنهم ينتظرون حتى تستنفذ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الوقت الذي حددته للنظر فيما سيتخذ لاحقًا من إجراءات وإعداد خارطة الطريق.

كما لفت إلى أن التقارير الأمنية والمخابراتية ضمت معلومات خطيرة تمس الأمن القومي، وسيتم خلال الجلسة القادمة للنواب الحصول على إجابات عليها من رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح.

وأكد أن من أخطر وأهم التقارير التي وردت إليهم هو تقرير المباحث الجنائية وما احتواه من معلومات دون أن يخوض في التفاصيل، قائلًا إنهم متجهون إلى منح الفرصة للمفوضية ومعرفة ما إذا كان بإمكانها إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في يناير.