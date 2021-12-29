التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون بين الجزائر وموريتانيا (صور)

التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون بين الجزائر وموريتانيا (صور)

الجزائر – أعلن الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، التوقيع على اتفاقيات تعاون شملت عدة مجالات في إطار الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع.

وأكد الرئيس تبون في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الموريتاني، أمس الثلاثاء، على أن “العلاقات بين البلدين حققت عدة مكتسبات، وهي تستحق اليوم توفير شروط ترقيتها وتذليل الصعوبات للوصول إلى التنمية المشتركة والمستدامة التي نتطلع إليها جميعا”.

من جهته، قال الرئيس الموريتاني إن الزيارة كانت مثمرة وبناءة، جدد البلدان خلالها العزم المشترك على مضاعفة الجهود من أجل الدفع بالتعاون إلى مستويات أكثر تنوعا.

وتم توقيع اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والتوقيع على برنامج تنفيذي لسنوات 2022 /2024/2023.

كما تم التوقيع على برتوكول اتفاق تعاون في مجال الصحة، وأيضا مذكرة تفاهم في مجال التكوين المهني، ومذكرة تفاهم في قطاع المؤسسات الصغيرة.

المصدر: صحيفة الشروق