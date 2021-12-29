ليبيا – اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة خالد التيجاني أمس الثلاثاء مع رئيس وأعضاء لجنة “5+5” اللواء أحمد أبو شحمة رئيس اللجنة، واللواء مختار النقاصة، واللواء مصطفى يحيى، واللواء رضوان الغراري، واللواء علي النويصري مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية وعضو لجنة الترتيبات الأمنية.

الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية آخر المستجدات والترتيبات الأمنية لتأمين الطريق الساحلي، ووضع خطة لتأمين الطريق الممتد من منطقة الهيشة إلى الجفرة والتي يجرى العمل حاليًا على إزالة مخلفات الحرب والألغام منها من قبل فريق الهندسة العسكرية، بالإضافة إلى مناقشة توفير الاحتياجات المطلوبة لإنجاح العمل.

واستعرض عضو لجنة الترتيبات الأمنية الاحتياجات المطلوبة لإقامة ثلاث نقاط تمركزات أمنية ثابتة، بهدف تأمين الطريق العام والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين.

من جانبه، أكد التيجاني دعمه التام لأعمال اللجنة العسكرية، والتزام وزارة الداخلية بتوفير كافة المتطلبات من القوة البشرية، بالإضافة إلى التجهيزات الأخرى لضمان نجاح عملية تأمين الطريق الذى يمتد لمسافة أكثر من 200 كيلو متر.