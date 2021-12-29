ليبيا – قال المحل السياسي الليبي مختار الجدال إن المجلس الأعلى للقضاء بقيادة محمد الحافي متهم ولا نستطيع تبرئته، حيث إنه تماهى تمامًا مع الطرف الذي يدفع بعدم شرعية القانون رقم (1) الخاص بانتخاب رئيس البلاد.

الجدال و في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء أضاف: “لذلك حكمت محاكم الاستئناف بعودة كل المرشحين لقوائم الترشح بمن فيهم المخالفون للقانون”، مرجعًا ذلك لعدة أسباب أهمها وقوع المجلس الأعلى للقضاء تحت تأثير من وصفه بـ”مفتي الإرهاب” في ليبيا الصادق الغرياني وجماعة الإخوان.

وتابع: “عامل الخوف من انتقام المليشيات دفع القضاة إلى الحكم وفقًا لعدم شرعية قانون الانتخابات هروبًا من الملاحقة”.

ووفقًا للجدال فإن السبب المباشر لتأجيل الانتخابات هو تهديد المفوضية من قبل المليشيات وانتشار السلاح.