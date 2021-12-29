ليبيا – تفقّد وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي أمس الثلاثاء العيادات الطبية المقامة بمخيمات نازحي تاورغاء في مدينة بنغازي.

الوزير اطلع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة على الخدمات الصحية التي تقدمها عيادات مخيمات (قاريونس، وحلّيس، وإجدابيا) واستمع إلى ملاحظات الفرق الطبية حول احتياجات العيادات من الإمدادات الطبية المختلفة.

كما التقى مع عدد من المواطنين المترددين على العيادات، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة.

واتساقًا مع ذلك، أصدر وزير الصحة تعليماته إلى رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، بتوفير سيارة إسعاف للعيادة الطبية بمخيم حلّيس، وتوفير احتياجات عيادة مخيم قاريونس من مختلف الإمدادات الطبية، فضلًا عن توفير الاحتياجات التي قدّمها مسؤولو العيادات الطبية.

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