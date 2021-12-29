واشنطن – علقت السفارة الروسية في واشنطن على مطالب الخارجية الأمريكية للإفراج عن مواطنيها، بول ويلان وتريفور ريد، من السجن بروسيا، بأن كليهما اعتقلا لارتكابهما جرائم خطيرة.

وجاء في بيان السفارة على “تويتر”: “اسمحوا لي أن أذكر السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية بأنه، على عكس الروس، الذين كثيرا ما يتم احتجازهم وإدانتهم من قبل الولايات المتحدة بذرائع مفبركة، تم القبض على الأمريكيين ب. ويلان وت. ريد لارتكابهما جرائم خطيرة”.

فقد حُكم في روسيا على بول ويلان بالسجن 16 عامًا بتهمة التجسس. وتعتقد السلطات الروسية أنه كان يحاول الحصول على معلومات حول طلاب مؤسسة FSB (الاستخبارات الخارجية) التعليمية.

كما حُكم على تريفور ريد بالسجن تسع سنوات في العام الماضي بتهمة استخدام العنف ضد ضباط شرطة موسكو إثر مشاجرة، واعتبرت أسرة ريد الأدلة في القضية “ملفقة أو مبالغا فيها”.

المصدر: نوفوستي