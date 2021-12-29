مصر – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تحتاج تريليون دولار موازنة، وذلك بما يتناسب مع عدد السكان، موضحًا أن ما تمتلكه الدولة 3 تريليونات جنيه مصري فقط.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات بمنطقة كيما 2 بأسوان، أن الجميع يجب أن يعمل من أجل مصر، ومن أجل تقديم الأفضل، مؤكدًا أن إجمالى ما أنفق على قطاع النقل بمصر، وصل لـ 1.7 تريليون جنيه.

وأوضح الرئيس السيسى، أنه فى حالة حدوث أى حادثة فى قطاع النقل، يتم الهجوم على الوزير وعلى الحكومة.

وأكد أن المسؤولية تكون مشتركة بين الجميع، كل مكمل للآخر، وتابع: “أنا أجري وانت تجري معايا.. لازم البلد تكون مضبوطة”.

ولفت إلى أن الدولة تحتاج تريليون دولار موازنة، وهذا الرقم كبير جدا.

المصدر: صدى البلد