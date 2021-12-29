ليبيا – أكد رئيس الهيئة العليا القوى لتحالف الوطنية توفيق الشهيبي أن الشعب الليبي قد يكون مهددًا بخسارة أي آمال متبقية له في إجراء الانتخابات، إذا ما قدم مجلس المفوضية الحالي استقالته بسبب ما يتعرض له من انتقادات.

الشهيبي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أمس الثلاثاء، أوضح أن وجود مجلس جديد للمفوضية سيتطلب موافقة كل من مجلسي النواب والدولة، اللذين لم يتفقا ولو لمرة واحدة، وقال بهذا الخصوص: إن المجلسين مستفيدان من الوضع الراهن، فإجراء الانتخابات البرلمانية بالتزامن مع الجولة الثانية للرئاسية كان سينهي الوجود السياسي لأغلبية أعضائهما.

كما لفت إلى أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري طالب في السابق بتأجيل الانتخابات، وقد تحقق له ما أراد دون عناء ليكون في قائمة الأطراف المستفيدة، التي تضم أيضًا قيادات التشكيلات المسلحة، الذين عادوا لتصدر المشهد، وخصوصًا في الغرب الليبي.

وأشار الشهيبي إلى أن كثيرًا من النشطاء والشخصيات الحزبية، ممن ترشحوا للانتخابات البرلمانية، سيتم إلحاقهم بقائمة الأطراف الخاسرة إذا ما طال أمد التأجيل عن شهر كما اقترحت المفوضية، وذلك لاحتمالية تناسي ما بذله هؤلاء من جهد في سبيل تقديم أنفسهم لمجتمعاتهم المحلية.