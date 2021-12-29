ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن المجلس استعرض خلال جلسته التقارير الواردة من المفوضية ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية، واصفًا التقارير بـ “المفجعة”؛ لأنها تحتوي على تزوير في كل شيء سواء بمنظومة الرقم الوطني والسجل المدني وتزوير البطاقات انتخابية، وكذلك في تهديد إرهابي للهجوم على المراكز الانتخابية.

الشيباني لفت خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مجلس النواب اضطر أن يستدعي رئيس المفوضية عماد السايح في الجلسة المقبلة، للاستماع له وسيكون هناك تواصل مع هذه الجهات لمعرفة حقيقة الأمر.

وأشار إلى أن السايح في بيان له اقترح أن تكون الانتخابات في 24 يناير ومجلس النواب يريد السير معه ومع المفوضية، لكن بهذه التقارير لا يمكن أن يكون هناك انتخابات، إلا إذا كانت الجهات تتعهد أنها قادرة على حماية الانتخابات والمراكز الانتخابية والمنتخبين من هذه التهديدات الواردة في التقارير.

وأضاف: “لم يكن واردًا لدينا استدعاء عماد السايح، ولكن بعد التقارير نستدعيه لتحديد موقفنا من الانتخابات، وهل هناك إمكانية من إزالة العوائق التي حالت دون انعقاد الانتخابات في 24 من ديسمبر، في غضون شهر أم أن الموعد الذي اقترحه رغم أنه مقترح ولم يبلغ مجلس النواب بطريقة رسمية، نحن حتى لا يقال أن مجلس النواب عرقل ومتشبث بالسلطة ويريد البقاء على الكراسي نحن مع السايح والمفوضية في إجراء الانتخابات يوم 24 يناير، وفي حال لم يتم إجراء الانتخابات سيكون لمجلس النواب موقف من المفوضية”.

كما بيّن أن لجنة خارطة الطريق التي تم تشكيلها بدأت في التشاور والبداية الحقيقية ستكون بعد قدوم السايح والمفوضية لمجلس النواب والاستماع لهم، وإذا تأكد للمجلس ما لا يدع مجالًا للشك أن المفوضية غير قادرة على إجراء الانتخابات في 24 يناير مجلس النواب سيكون لديه موقف، وبعد ذلك تبدأ لجنة خارطة الطريق في وضع الطريق والبدء في إعادة تشكيل المفوضية والحكومة في الفترة التي قبل الانتخابات.

وعن احتمالية وجود تعاون مع مجلس الدولة نوّه إلى أن مجلس النواب حاول من البداية أن يتعاون مع مجلس الدولة، وعرض عليه العديد من المشاريع التي كان يمكن أن يتفاهم مجلسا الدولة والنواب عليها، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، حتى قانون الانتخابات رقم 1-2 لو عرض على مجلس الدولة لن يخرج القانون؛ لأنه لديه أحكام مطبقة على شخصيات معينة.

واختمم قائلًا: “المشري خرج أكثر من مرة وقال: لن أدخل الانتخابات، وهذا لن يدخل الانتخابات ومجلس الدولة ما يقوم بأموره هو الرئيس. خارطة الطريق سنتواصل مع مجلس الدولة للحد الذي نعرف أن مجلس الدولة سيعرقل هذه الخارطة باشتراطاته وشخصنه الأمور”.