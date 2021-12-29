ليبيا – عقد النائب العام الصديق الصور اجتماعا لتنسيق جهود مجابهة أزمة غياب الكتاب المدرسي بالمؤسسات التعليمية ومعالجة آثار جريمة إهمال إنجاز معاملاته.

بيان صحفي صادر عن مكتب الصور تابعته صحيفة المرصد أشار إلى حضور رئيس ديوان المحاسبة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ومديري الإدارات المعنية بالمناهج.

وتطرق الصور إلى قيمة الكتاب المدرسي المستمدة من إستراتجية التعليم المعتمدة وما يكتسيه من أهمية في العملية التعليمية تحتم على جهة الإدارة المبادرة إلى توفيره لطالبيه في إطار مشروعية إجراءات التعاقد من دون إبطاء فضلا عن تداول إجراءات اتخذتها النيابة العامة مؤخرا.

وتابع البيان إن الإجراءات تتعلق بتنامي ظاهرة الامتناع عن العمل واتخاذ السلوك المكون لها سبيلا للمطالبة بالحقوق وعلى الأخص واقعة عدد من العاملين بمؤسسات التعليم العالي وهو ما تسبب بتعطيل العملية التعليمية فيها مؤكدا أن أي نشاط للموظفين والعمال غايته نيل الحقوق المقررة قانونا نشاط مباح من حيث الأصل.

وأضاف البيان إن هذا يدخل بدائرة ضمانات ممنوحة طالما مورس وفق أطر تبناها المجتمع ورددها بالتشريعات المنظمة لحق التعبير السلمي عن الرأي وتنظيم التظاهرات المأذون بها وأن قواعد المطالبة بالحقوق لا تبيح بأي حال فعل الامتناع عن العمل أو تعطيل المرافق العامة أو المساس بمفترض سيرها بانتظام وإطراد.

وتابع الصور إن إضراب بعض موظفي مؤسسات التعليم العالي هو سلوك له أسباب ينبغي على الوزارة المعنية الوقوف عندها لتعزيز العدالة والمساواة بين مكونات الكادر الوظيفي ورفع مطلبهم لمستوى السلطة التنفيذية المختص ليبادر إلى النظر فيه بموضوعية أساسها التزام الإدارة بتوفير كل مايحفز الأداء الوظيفي.

بدوره أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن اللجنة المشكلة لمعالجة أزمة الكتاب المدرسي انتهت من دراسة العروض المقدمة إليها وانجزت إجراءات التعاقد التي تضمنت تحديد زمن إنجاز الطباعة لمختلف المراحل التعليمية بمدة 30 يوما من تاريخ بداية العمل المتعاقد عليه.

وأوضح الوزير الإجراءات التي اتخدتها الوزارة بمناسبة التعامل مع كتاب مكتب النائب العام المتعلق بحالة إضراب عدد من العاملين بمؤسسات التعليم العالي عن العمل تضمنت اللجوء إلى الآليات المقررة قانونا للمطالبة بحقوقهم واستجابوا إلى الواجبات الوظيفية المنوطة بهم.

من جانبه قال رئيس ديوان المحاسبة إن مشكلة التأخر في تأمين الكتاب المدرسي للطلاب ليست حديثة بل متكررة كل سنة نتيجة الفساد الذي يشوب إدارة هذا الملف وعلى الأخص عدم التزام القائمين عليه بواجب تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لإجراءات تعاقد جهة الإدارة.

وتابع رئيس الديوان إن هؤلاء يعرضون عن الامتثال للتوجيهات الصادرة عن ديوان المحاسبة في هذا الشأن مع تعمدهم اللجوء إلى عدم الشفافية في إجراءات التعاقد لأنها عادة ما تكون مبنية على محاصصة غير مشروعة بين عدة شركات معنية بالأمر.

وأشار مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية إلى أن إدارته حجب عنها هذا الملف منذ سنة 2017 واقتصر دورها على مراجعة ومتابعة أعمال الطباعة مع الشركات المتعاقد معها وتزويد الحكومة بالسعر النمطي فيما أسفر الاجتماع عن جملة من المخرجات.

وجاء بالمخرجات النظر في مطالب العاملين بمؤسسات التعليم العالي وعرض التوصيات المقررة بشأنها على مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية والمباشرة بطرح إجراءات تعاقد طباعة الكتاب المدرسي على الإدارة المختصة بديوان المحاسبة لتتولى مراجعتها مع مراعاة الموازنة بين سلامتها ومصلحة الطلاب.

وشددت المخرجات على وجوب موافاة النيابة العامة بنتائج إجراءات الاستدلال التي تولاها ديوان المحاسبة خلال السنوات الأخيرة لغرض تحقيق ما اشتملت عليه من وقائع والانتهاء إلى نتائج تساعد صانعي القرار وواضعي السياسة العامة في وضع حل جدري لهذه المعضلة.