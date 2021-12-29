ليبيا- تطرق تقرير إخباري نشرته صحيفة الغارديان البريطانية لخط سير القوارب المطاطية المستخدمة في نقل المهاجرين غير الشرعيين بحرًا من ليبيا لأوروبا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن هذه القوارب يتم تصنيعها في الصين ويتم طلبها بشكل عام من قبل المهربين عبر الإنترنت فيما كشفت وثيقة مقيدة مكتوبة في العام 2016 من قبل ضباط عملية عملية “صوفيا” سربها الاتحاد الأوروبي إن شحن القوارب يتم عبر مالطا.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وأضافت الوثيقة أنه تم اعتراض 20 من هذه القوارب تم نقلها من مالطا وتركيا في حاوية متجهة إلى مدينة مصراتة فيما بينت التحقيقات مع المهربين إن الحد الأقصى المسموح به للركاب هو 15 وليس 50 كما يفعل المهربون وهو ما يقود لغرقها ووفاة المهاجرين غير الشرعيين.

ويقوم المهربون بشراء قوارب رخيصة تتراوح أسعارها بين 500 وألفي دولار ما يزيد من احتمالية الغرق مؤكدًا إن قيام البعثات العسكرية الأوروبية بتدمير القوارب الخشبية وقوارب الألياف التي يتم شرائها من الصيادين الليبيين والأتراك والتونسيين والمصريين لاستخدامها لتهريب البشر قاد لاستخادم قوارب مطاطية.

ترجمة المرصد – خاص