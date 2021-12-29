ليبيا – قال رئيس لجنة التواصل مع البرلمان بمجلس الدولة السنوسي القمي الثلاثاء إن المجلس يرحب مبدئيًا بأي توافق مع مجلس النواب بالعودة إلى النصوص الحاكمة للاتفاق السياسي.

القمي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، أشار إلى أن تشكيل لجان فنية مشتركة من المجلسين يجب أن تكون بالعودة إلى الهيئة التأسيسة لمشروع الدستور صاحبة الاختصاص.

كما لفت إلى أن المجلس حذر منذ ستة أشهر من تعثر إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر، وأن القرارات أحادية الجانب تصل دائمًا إلى طريق مسدود.