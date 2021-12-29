الكشف عن قائمة المنتخب المصري المشاركة في كأس الأمم الإفريقية

الكشف عن قائمة المنتخب المصري المشاركة في كأس الأمم الإفريقية

مصر – أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء عن قائمة اللاعبين الذين سيمثلون “الفراعنة” في كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون بالفترة بين 9 يناير و6 فبراير من العام المقبل.

واختار المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، 25 لاعبا في قائمة “الفراعنة” لخوض غمار البطولة القارية:

– في حراسة المرمى (4 لاعبين): محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي ومحمود جاد.

– في خط الدفاع (8 لاعبين): أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي “الونش”، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم ومحمود علاء.

– في خط الوسط (7 لاعبين): عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد “زيزو” ومهند لاشين.

– في خط الهجوم (6 لاعبين): عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن “تريزيغيه” ورمضان صبحي.

ويلعب المنتخب المصري في كأس إفريقيا ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

المصدر: الاتحاد المصري بكرة القدم