ليبيا – وصف المحلل السياسي كمال المرعاش اتهامات رئيس المفوضية عماد السايح بـ”مجرد محاولة لحفظ ماء الوجه” والبحث عن أعذار لتبرير تخاذله وخوفه من إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أضاف: “كان على السايح التحلي بالشجاعة الكافية للإعلان عنها بدل البحث عن إرسال كرة الثلج إلى الآخرين”، وفق قوله.

ولفت إلى أنه تبين للجنة البرلمانية أن أحد أسباب عدم تنظيم الانتخابات في موعدها هي عشرات الطعون التي قدمت للمحاكم لعدم التزامها بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية وقبول كل الملفات المخالفة.

وبين أن المفوضية أحالت الملفات المخالفة للقضاء للتخلص من عبء رفضها من جانبها، وهذا يعني “سوء النية لإقحام القضاء وتسيسه”، وفق تعبيره.

وأوضح أن رئيس المحكمة العليا السابق محمد الحافي رد بنفس أسلوب رئيس المفوضية، وسخر القضاء لبعض السياسيين المتنفذين ولم يلتزم باستقلالية ونزاهة القضاء وهو ما شاهدناه في أحكام متناقضة من محاكم مختلفة في قضايا ذات موضوع واحد.

وأشار إلى المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء يتقاسمان سيئات تعطيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لافتًا إلى أنهما رضخا للضغوط دون شجاعة وشفافية واحترام مناصبهم لمصارحة الشعب الليبي.