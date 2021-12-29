بايدن يعلق على إمكانية لقائه مع بوتين

بايدن يعلق على إمكانية لقائه مع بوتين

واشنطن – علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إمكانية لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في 10 يناير، اليوم الذي من المقرر أن تجري فيه المشاورات الروسية الأمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي.

وقال بايدن في حديث للصحفيين بهذا الصدد، يوم الثلاثاء: “سنرى”.

ولم يوضح البيت الأبيض ماذا كان يقصد بايدن بالضبط.

ومن المقرر أن تجري روسيا والولايات المتحدة يوم 10 يناير المقبل جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين، من المتوقع أن تتطرقا خلالها إلى ملفات الأمن في أوروبا والوضع حول أوكرانيا.

ومن المتوقع أيضا عقد اجتماع لمجلس روسيا – الناتو واجتماع بين المسؤولين الروس وممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في وقت لاحق.

المصدر: “رويترز”