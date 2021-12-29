ليبيا – أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق عقد جلسة الثلاثاء الرسمية برئاسة فوزي النويري النائب الأول للرئيس وبحضور 110 من الأعضاء.

بيان صحفي صادر عن بليحق طالعته صحيفة المرصد أوضح أن الجلسة التي حضرها حميد حومة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شهدت مناقشة مشروع قانون الاتحادات والنقابات وإحالة المشروع إلى اللجنة التشريعية لتجهيز مشروع القانون لعرضه خلال الجلسة المقبلة.

وتابع بليحق إن الجلسة تضمنت مناقشة ملف العلاج بالخارج ومعاناة المرضى والجرحى بدول العالم وإحالة الملف للجنة الصحة لتجهيز مقترح لمعالجته لعرضه خلال الجلسة المقبلة وملف المناصب السيادية فيما تم طرح قانون نظام القضاء وسيتم عرضه خلال الجلسة.