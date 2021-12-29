إنجلترا – عانى ليفربول من خسارة مفاجئة 1-0 أمام ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ20 في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الثلاثاء، بعد فشل نجم الفريق محمد صلاح في تنفيذ ركلة جزاء في الشوط الأول.

وخرج أديمولا لوكمان من مقاعد البدلاء ليسجل هدف الفوز لليستر في الدقيقة 59.

ونجح الدنماركي كاسبر شمايكل ببراعة في إحباط جهود صلاح عندما حاول تسديد ركلة الجزاء في الدقيقة الـ15، وكان لاعبو “الريدز” مذنبين بتبديد فرص لا حصر لها على ملعب “كينج باور”، حيث أهدر ساديو ماني وديوغو جوتا، مثل زميلهم المصري.

عقب الخسارة خرجت الصحافة الإنجليزية للحديث عن تصرف لاعب ليستر، سيتي جيمس ماديسون، تجاه محمد صلاح قبل أن يسدد الأخير ركلة جزاء.

وظهر لاعب الوسط ماديسون وهو يقف خلف محمد صلاح، بمسافة قريبة، قبل أن ينطق بكلمة في أذن الجناح المصري قبل أن ينفذ ركلة الجزاء في الشوط الأول، في محاولة منه لتشتيت انتباهه، ويبدو أنه نجح في ذلك.

وهذه الخسارة الثانية لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم، بعد الأولى أمام وست هام يونايتد بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الـ11 من عمر المسابقة.

وتجمد رصيد ليفربول عند 41 نقطة في المركز الثاني متأخرا بـ6 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

المصدر: londonnewstime