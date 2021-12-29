في البداية إذا ألقينا نظرة على تركيب الشعرة، فسنجدها مدببة كما في هذه الصورة:

لاحظ أن الشعرة تكون عريضة في بدايتها، وتصبح أرفع كلما زاد طولها حتى تصبح مدببة عند طرفها.

ماذا يحدث لو قصصنا هذه الشعرة؟

عند حلاقة الشعر فإننا نزيل أغلب الجزء الخارجي من الشعرة، ويتبقى جزء بسيط جدًا فوق الجلد، كما في الصورة التالية:

لاحظ أن الجزء المدبب من الشعرة قد أُزيل، والجزء المتبقي أكثر سمكًا من طرف الشعرة العادية.

هذه الظاهرة تجعلنا نشعر بعد الحلاقة أن الشعر أكثر سُمكًا وخشونة من السابق؛ لكن السبب الفعلي هو أن طرف الشعرة فقط هو ما أصبح سميكًا لأننا أزلنا الجزء الرفيع وتركنا قاعدة الشعرة السميكة؛ كما أن الشعر القصير يكون ملمسه أخشن من الطويل عمومًا.

لاحظ شكل وطول الشعر في هذه الصورة المُلتقطة بالمجهر الإلكتروني لشعر الجلد بعد حلاقته بالموس؛ هل ترى كيف أصبحت قمة الشعرة حادة بعد قصها؟ ولعلك تلاحظ قِصَر الشعرة الواحدة مما يجعل حركتها أقل؛ وهذا سبب شعورنا بخشونة اللحية بعد حلاقتها.

أما بالنسبة للعوامل التي تحدد كثافة شعر اللحية، فهناك عدة عوامل، أهمها:

– الجينات: وتلعب دورًا كبيرًا في كثافة اللحية؛ فغالبًا ما تكون فُرَصك في لحية كثيفة أكبر إذا كنتَ تنتمي لعائلة تشتهر بشعر اللحية الكثيف.