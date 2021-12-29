دبي – أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي سعادته بتتويجه بجائزة الهداف التاريخي بكرة القدم خلال حفل توزيع جوائز “جلوب سوكر 2021” في دبي الاثنين.

ونشر رونالدو امس الثلاثاء عبر حسابه في “فيسبوك” ثلاث صور من حفل توزيع الجوائز، واحدة أثناء كلمته المسجلة للحاضرين في الحفل، والثانية عندما ظهرت صورته على برج خليفة الشهير، والثالثة عند استلام وكيل أعماله للجائزة بدلا عنه، وأرفقها بالقول: “دبي الجميلة والرائعة دائما مع عمارتها الرائعة وشعبها الطيب. أنا فخور بأن يتم اختياري، عاما بعد عام، في مثل هذا الحدث الأنيق والمرموق مع مثل هذا التأثير العالمي. يعد احتفال دبي جلوب سوكر بالفعل أحد أهم الأحداث الرياضية في العالم، وحصولي على هذه الجائزة الهامة، لأفضل هداف في تاريخ كرة القدم، هو حقا حلم آخر تحقق. شكرا لك دبي! آمل أن أراكي قريبا!”.

واستلم الجائزة خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو الذي غاب عن حفل توزيع النسخة الـ12 من جوائز “جلوب سوكر” بسبب مشاركته في مباراة فريقه أمام نيوكاسل ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وقال مينديز بعد أن استلم جائزة “الدون”: “من الصعب على أي لاعب أن يسجل عدد الأهداف التي سجلها رونالدو، فهو أفضل لاعب في العالم، ويستحق هذه الجائزة”.

وظهر رونالدو في رسالة مصورة، قال فيها: “لسوء الحظ لم أستطع التواجد في الحفل، لكنني سعيد بهذه الجائزة، وأتمنى للجميع حظ موفق، وعطلة عيد ميلاد سعيدة”.

يذكر أن رونالدو توج بجائزة “جلوب سوكر” لأفضل لاعب في العالم في 6 مناسبات أعوام 2011 و2014 و2016 و2017 و2018 و2019، فيما توج بها العام الجاري الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر: RT