مصر – تصدر اسم شاب مصري يدعى، حسام بوجي، حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مصر، خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت قصته ومعاناته من التنمر.

وقال الشاب الذي يبلغ من العمر 31 عاما إنه تعرض إلى مواقف كثيرة من التنمر المباشر وغير المباشر، على مدار رحلة حياته، وحتى بعد وصوله إلى 31 عاما ظل يواجه المعاناة ذاتها.

وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن حسام الدين حسين الشهير بـ”حسام بوجي” أطلق عليه هذا الاسم بسبب الشبه الكبير بينه وبين الشخصية الكرتونية المصرية الشهيرة في مسلسل “بوجي وطمطم”، حيث يقطن في حارة برجوان بمنطقة الجمالية في شارع المعز، ويعمل في محل خاص بالملابس.

وقال بوجي: “كل ما اتقدم لواحدة ترفضني علشان شكلي”.

واشتهر حسام بوجي في عالم التيك توك بعد ظهوره لتهنئة أحد أصدقائه ليتفاجأ أن الفيديو حصد ملايين المشاهدة، الأمر الذي كان من شأنه تشجيعه للظهور مرة أخرى على السوشيال ميديا.

وتابع “بوجي”، أن الله له حكمة في كل شيء، وأنه عوضه بأشياء كثيرة، والدليل أنه أصبح حديث الساعة.

والتقى عدد من مشاهير الفن في مصر ببوجي وعبروا عن دعمهم له، أبرزهم الفنان أحمد العوضي، والمطرب عمر كمال، كما وجه المطرب حسن شاكوش، ومغني المهرجانات حمو بيكا، رسالة دعم إلى بوجي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية