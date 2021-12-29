روسيا – أعلنت شركة “غازبروم” الروسية اليوم الأربعاء عن استكمال الاستعدادات لبدء تشغيل خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي-2” الذي يربط بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق.

وصرح رئيس “غازبروم” أليكسي ميلر، خلال اجتماع ترأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، بأن عملية ملء السلسلة الثانية من “السيل الشمالي-2” بالغاز اختتمت اليوم في الساعة الـ12.58، مشيرا إلى أن كلا سلسلتي خط الأنابيب أصبحتا جاهزتين بالكامل لبدء تشغيلهما.

وأشار ميلر إلى أن خط الأنابيب هذا مخطط لنقل ما يصل 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ويعد أطول خط أنابيب بحري على مستوى العالم حيث يبلغ طوله 1234 كلم.

وتابع رئيس “غازبروم” مخاطبا بوتين: “بات خط أنابيب “السيل الشمالي-2″ جاهزا للتشغيل”.

المصدر: RT