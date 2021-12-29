إسرائيل – أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في تغريدة إنه اجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وناقشا اتخاذ إجراءات اقتصادية ومدنية وأهمية تعزيز التنسيق الأمني.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى، ليلة الأربعاء، بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في منزل الأخير بضواحي تل أبيب.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن هذا هو ثاني لقاء بينهما منذ تشكيل الحكومة، بعد لقائهما في رام الله قبل نحو شهرين، كما يعد اللقاء الأول للرئيس الفلسطيني مع وزير دفاع إسرائيلي داخل إسرائيل منذ 2010.

وأضافت الهيئة أن الاجتماع بين الطرفين عُقد بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

المصدر: وكالات