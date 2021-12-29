قديروف: كلامي عن ضم أوكرانيا إلى روسيا كان رأيا شخصيا وليس كرئيس للجمهورية

قديروف: كلامي عن ضم أوكرانيا إلى روسيا كان رأيا شخصيا وليس كرئيس للجمهورية

الشيشان – أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف امس إن تصريحاته حول ضرورة ضم أوكرانيا إلى روسيا كانت رأيا شخصيا له ولم يتحدث كمسؤول سياسي.

وقال قديروف في خطاب بثه على الهواء المباشر عبر شبكة “إنستغرام”: “لم يكلفني أحد بأن أدلي بتصريحات بشأن أوكرانيا أو دول أخرى. لم أتحدث بصفتي رئيسا لجمهورية الشيشان بل بصفتي شخص اسمه رمضان قديروف، كمواطن روسي قلق على جمهوريته وشعبه ودولته”.

وتابع: “أما ما قلته عن زيلينسكي وأوكرانيا فأكرره وأقول إن سياستهم سياسة الخيانة تجاه الشعوب السلافية”.

وكان قديروف قال سابقا إنه إذا لم يتوقف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سياسته المعادية لموسكو فسوف يتوجب على روسيا ضم البلد المجاور إليه. وأضاف أنه لو تم تكليفه بذلك فكان سيحل هذه المعضلة “منذ زمن طويل”.

المصدر: “تاس”