ليبيا – كشف عضو مجلس النواب سالم قنيدي عما جرى خلال جلسة البرلمان، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة الأسباب التي دعت لتأجيل الانتخابات واستعراض التقارير بالخصوص.

قنيدي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: إن أول التقارير التي عرضت هو تقرير المفوضية الذي أوضح أن هناك قوة قاهرة منعتها من إجراء الانتخابات.

وتابع: “بعدها لاحظنا بعض التقارير الأخرى واحد من الاستخبارات والآخر من الرقابة وكلها تبين الأسباب التي جعلت المفوضية لم تستطع أن تقوم بواجبها نحو الانتخابات”.

وأكد على أن أبرز أسباب تأجيل الانتخابات والتي تم طرحها في الجلسة هي وجود قوة قاهرة وتزوير في بعض الأمور المتعلقة ببعض المرشحين الذين قاموا بتزوير شهادتهم وحتى التزكيات، بالإضافة للتهديد وسرقة البطاقات الانتخابية، بحسب قوله.