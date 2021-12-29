إنجلترا – سخر يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول من نفسه بعد خسارة أمس الثلاثاء أمام ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ20 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأهدر ليفربول مجموعة كبيرة من الفرص خلال اللقاء، كما أضاع نجمه محمد صلاح ركلة جزاء في الشوط الأول، ليبتعد الريدز عن المتصدر مانشستر سيتي بفارق 6 نقاط.

وفاز ليستر سيتي في المواجهة رغم الخسارة أمام مانشستر سيتي 6-3 في جولة البوكسينغ داي، الأحد الماضي، ولم يكن أمامه متسع من الوقت للراحة والتعافي.

بالمقابل لم يخض ليفربول مباراته التي كان مقرر لها يوم الأحد الماضي ضد ليدز يونايتد، إذ تأجلت نتيجة تفشي فيروس كورونا بين لاعبي الفريق المنافس.

وسخر كلوب من نفسه، في تصريحات نشرتها شبكة “ليفربول إيكو” الإنجليزية: “أحد الأشخاص (يقصد نفسه) الذين يتحدثون باستمرار عن أنه لا يجب أن تلعب يومي 26 و28، وأن تلعب يوم 28 فقط، وتخسر أمام فريق لعب يومي 26 و28، إنها قصة مضحكة، أعرفها”.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة “أمازون برايم” للبث التدفقي: “بالتأكيد، استحقوا الفوز، كانت مباراة غريبة جدا”.

وتابع: “لم نكن جيدين بما يكفي، حظينا بفرص كافية، وما فعلناه حين امتلكنا الكرة لم يكن صحيحا. لقد لعبنا مباراة سيئة للغاية، لذا كانت الخسارة مستحقة”.

وأضاف: “صنع القرار لدينا (كان ضعيفا)، ربما فقدنا القليل من الحظ، هذا هو الحال. كان يجب أن نحظى بمزيد من تلك اللحظات”.

وعن اتساع الفارق مع مانشستر سيتي، قال كلوب: “إنها فجوة كبيرة، في هذه اللحظة ليست مشكلتي، إذا لعبنا كرة القدم المعتادة، كرة ليفربول، فسيكون لدينا فرصة للفوز بمزيد من المباريات”.

المصدر: “وكالات”