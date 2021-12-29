روسيا – تحدث نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في مقابلة مع موقع “أر بي كا” الاقتصادي، عن آفاق سوق النفط العالمية في عام 2022، وكشف عن سعر النفط المناسب لروسيا وميزانيتها.

وقال نوفاك إن سعر برميل النفط في نطاق 65 – 80 دولارا للبرميل في عام 2022 سيكون مناسبا لروسيا. ولم يستبعد المسؤول أن تشهد سوق النفط العالمية تقلبات في العام القادم .

وقال: “الآن سعر النفط حوالي 75 دولارا للبرميل، في العام القادم 2022 السعر المناسب لنا في نطاق 65 – 80 دولارا للبرميل. نقطة التعادل في ميزانيتنا في عام 2021 كانت عند 43.3 دولار للبرميل، وفي العام 2022 ستكون نقطة التعادل عند 44.2 دولار للبرميل”.

وأشار إلى أن سوق النفط في 2021 كان مستقرا مع انتعاش الطلب بشكل مستمر مدعوما بالتعافي في الإنتاج، وقال نوفاك إن إجمالي الطلب في عام 2021 من المتوقع أن يسجل نموا بنحو 4.5-5 مليون برميل يوميا.

ويتم تداول سعر برميل مزيج “برنت” الآن عند مستوى 80 دولارا للبرميل، على الرغم من الانتشار السريع لمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”.

المصدر: تاس