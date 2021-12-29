واشنطن – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن اجتماع مجلس روسيا – الناتو سيعقد يوم 12 يناير المقبل، وقبل ذلك ستجري جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع روسيا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، أنه في ما يتعلق بالوضع حول أوكرانيا، تتخذ الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو “موقفا موحدا في سعيهم إلى التمسك بالدبلوماسية المبنية على المبادئ تجاه روسيا”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتوقع المشاركة في الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا في 10 يناير.

وتابع أنه في 12 يناير من المتوقع عقد اجتماع لمجلس روسيا – الناتو، وفي 13 يناير لقاء بين ممثلي روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأكد برايس أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتزمون أن يحددوا ما إذا كانت هناك إمكانية لمناقشة بعض المقترحات الروسية بشأن الأمن في أوروبا.

المصدر: “تاس”