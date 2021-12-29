إسرائيل – أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الدفاع بيني غانتس، اتخذ جملة من الإجراءات عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الثلاثاء.

وقالت القناة التاسعة الإسرائيلية إن غانتس قرر تقديم حزمة “امتيازات ” بعد أن عقد لقاء في منزله بمدينة روش هعاين قرب تل أبيب مع عباس.

ووفقا لما ذكرته القناة فإن القارات التي تم اتخاذها هي تقديم 100 مليون شيقل مدفوعات ضريبية، وتحديث بيانات 6000 فلسطيني في الضفة الغربية، مقابل لـ 3500 فلسطيني من قطاع غزة، بدعوى إنسانية، و600 تصريح لكبار رجال الأعمال الفلسطينيين، بالإضافة إلى 500 تصريح مرخص لدخول إسرائيل بالسيارة، وإضافة العشرات من تصاريح الـ vip g لكبار الشخصيات والمسؤولين في السلطة الفلسطينية.

المصدر: القناة التاسعة الإسرائيلية