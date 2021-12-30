أتلتيكو مدريد يعلن عن 5 إصابات بكورونا في صفوفه من بينها مدربه سيميوني ونجمه غريزمان

أتلتيكو مدريد يعلن عن 5 إصابات بكورونا في صفوفه من بينها مدربه سيميوني ونجمه غريزمان

إسبانيا – أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الخميس، عن وجود 5 حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق.

وأشار النادي المدريدي في بيانه، إلى أنه بعد استراحة الدوري، خضع جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني لفحوصات طبية، واختبارات كورونا، وفقا لبروتوكول الدوري.

وأضاف البيان، أن نتائج الفحوصات أظهرت 5 إصابات بالفيروس، وهم الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب الفريق، إضافة إلى اللاعبين الأربعة أنطوان غريزمان، جواو فيليكس، كوكي وهيكتور هيريرا.

وذكر البيان أنه تم عزل المصابين الخمسة في منازلهم، التزاما بتوصيات وزارة الصحة.

ومن المقرر أن يستضيف أتلتيكو مدريد فريق رايو فاليكانو يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الـ19 مع استئناف منافسات الدوري الإسباني في العام الجديد.

المصدر: atleticodemadrid.com