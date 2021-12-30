وفيما يلي نستعرض أشهر حالات طلاق النجوم والفنانين والمشاهير خلال عام 2021. طلاق شيرين من حسام حبيب

قبل أيام قليلة من نهاية عام 2021، أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن طلاقها من زوجها الفنان حسام حبيب وذلك من خلال بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك. وأكدت شيرين من خلال البيان أن الطلاق وقع بالفعل وأن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية. كما طالبت شيرين كل من الصحافة ووسائل الإعلام باحترام حياتها الشخصية وتحري الدقة قبل نشر أي شيء يخصها وتجنب نشر أخبار أو مزايدات يكون الغرض منها النيل من شخصها. وأكدت شيرين أن الانفصال حدث في هدوء تام وأنه لا يوجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب. ودارت العديد من الشائعات حول وجود أزمات بين شيرين وحسام حبيب وعائلته، وخاصة بعد تسريبات من والده تحدث فيها عن الكثير من الأشياء التي تسيء للنجمة المصرية.

طلاق مصطفى فهمي من زوجته فاتن موسى

وظهرت فجأة وبدون مقدمات، أخبار تكشف انفصال النجم المصري مصطفى فهمي عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، وذلك بعد زيجة استمر لمدة 6 أعوام، في خبر كان بمثابة الصدمة بالنسبة للكثيرين عند الإعلان عنه. وتزوج الفنان المصري مصطفى من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى في عام 2015، في حفل عائلي بسيط اقتصر على المقربين، ثم أقاما إقامة حفل زواجهما الثاني في لبنان أواخر عام 2017. ومن جانبها، أكدت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، أنها تلقت نبأ طلاقها من الفنان المصري مصطفى فهمي، عن طريق محاميته والسوشيال ميديا، حيث تفاجأت بالخبر مثلها مثل كل الجمهور.

طلاق فاطمة الأنصاري من يعقوب بوشهري

وأعلنت مدونة الموضة السعودية فاطمة الأنصاري طلاقها بصورة رسمية من الكويتي يعقوب بوشهري في فيديو نشرته على حسابها بسناب شات. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لحديث فاطمة الأنصاري عن انفصالها الرسمي عن يعقوب بوشهري. كما كشف الكويتي يعقوب بوشهري عن الطلاق من فاطمة الأنصاري وذلك بعد أربعة أشهر فقط من الزواج. وذكر محامي يعقوب بوشهري أنه باشر بناء على طلب موكله الإجراءات المتعلقة بتطليق زوجته فاطمة الأنصاري حتى تم الأمر رسمياً. وحسب المتداول، تم انفصال النجمين فاطمة الأنصاري عن يعقوب بوشهري بعد عودتهما من شهر العسل، بسبب خلاف وقع بينهما إثر ممانعة يعقوب ظهور فاطمة في السوشيال ميديا، ورفضه مناداتها بـ “توتا” من قبل شقيقاتها وأفراد عائلتها. وهو ما استفز أخواتها، اللاتي حرصن على دعمها نفسياً، وبعد ظهور فاطمة عبر سناب شات برفقة إحدى شقيقاتها، هاتف البلوغر الكويتي زوجته، وقال لها: “أنت لا تصلحين لي زوجة”. وأشارت بعض التسريبات إلى أن تدهور الحالة الصحية للمدونة السعودية، أتت على هامش انتظارها مصالحة زوجها لها، إلا أنها فوجئت برد فعل مفاجئ، حيث انتشرت مقاطع فيديو توثق وجود يعقوب مع عدة فتيات في قطر؛ ما أدى إلى تدهور حالتها وإجهاض جنينها الأول.

طلاق أصالة نصري

وبعد انفصال الفنانة السورية أصالة نصري عن المخرج طارق العريان، تزوجت من رجل مصري في سرية تامة ودون الكشف عن هويته. ولم يستمر زواج أصالة لفترة طويلة لتنفصل عنه بعد مرور 3 أشهر فقط من الزواج. ورجحت بعض التقارير أن أصالة تزوجت من برلماني مصري ولكنها طالبت بعدم الخوض في حياتها الشخصية أو إصدار الشائعات عنها. وبعد طلاق أصالة، قررت الفنانة السورية الصمت والابتعاد عن الأضواء لفترة قبل أن ترتبط بالشاعر العراقي فائق حسن.

طلاق بلقيس فتحي

وشهد عام 2021، كذلك طلاق الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي والتي انفصلت عن زوجها برغم الحديث عن قصة الحب الكبيرة التي كانت تجمعها به. وشعرت الجماهير بالصدمة بسبب خبر طلاق الفنانة بلقيس فتحي خاصة وأنها كانت تظهر في حالة سعيدة برفقة زوجها في أكثر من مرة. وأوضحت بلقيس بأن قرار الطلاق من زوجها نابع منها وذلك حتى يستمر الاحترام والمودة بينهما. وكشفت بلقيس أنها رفعت دعوى خلع ضد زوجها سلطان بن عبداللطيف لأنها ترغب في العيش بحريتها.

طلاق جيجي حديد وزين مالك

يعتبر طلاق جيجي حديد وزين مالك من أشهر حالات الطلاق في عام 2021، خاصة وأن البعض كان يصفهما بالثنائي الأشهر في العالم. وانفصلت جيجي حديد بعد الكثير من الشائعات حول اعتداء زين مالك بطريقة عنيفة وكذلك اتهام والدتها له بأنه حاول الاعتداء عليها خلال مشاجرة بينهما. وجاء طلاق جيجي حديد وزين مالك بعد قصة حب وزواج دامت لأكثر من 6 سنوات ولكن هذه العلاقة انتهت بالطلاق بسبب المشكلات المتكررة التي حدثت بينهما.