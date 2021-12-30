روسيا – أوضحت الروسية أنستازيا بافليوتشنكوفا الخميس إن الفحوصات التي خضعت لها عند وصولها إلى أستراليا للمشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس أكدت إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت اللاعبة الروسية المصنفة 11 عالميا في حسابها في “تويتر”: “للأسف لدي بعض الأنباء السيئة. وصلت إلى أستراليا يوم الثلاثاء وجاءت نتيجة عينتي إيجابية لفيروس كورونا.

وتابعت: “سبق أن تلقيت اللقاح وكنت استعد لبداية الموسم في دبي. لكننا نمر بفترة صعبة وغير متوقعة”.

وأضافت: “في الوقت الحالي أنا في العزل في فندق خاص لذلك واتبع كل البروتوكولات تحت رعاية الأطباء”.

وينطلق موسم السيدات بالبطولة في أديليد ثم بطولتان في ملبورن قبل إقامة أستراليا المفتوحة في 17 يناير.

ووصلت اللاعبة البالغة 30 عاما إلى أفضل تصنيف لها الشهر الماضي بعد موسم 2021 الرائع حيث بلغت نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى لأول مرة وفازت بذهبية الزوجي المختلط في أولمبياد طوكيو وقادت روسيا إلى لقب كأس بيلي جين كينج في براج.

وتأثرت استعدادات العديد من اللاعبين بسبب عدوى كوفيد-19 وجاءت عينة كل من رفائيل نادال ودينيس شابوفالوف وأندريه روبليف وبليندا بنتشيتش وأُنس جابر إيجابية بعد مشاركتهم في بطولة استعراضية في أبوظبي.

المصدر: “وكالات”