إسرائيل – أفادت هيئة البث الإسرائيلي “كان” بأن التقديرات الاستخبارية الحديثة في إسرائيل تشير إلى أن إيران على بعد أسابيع من الوصول لكمية اليورانيوم المخصب الكافية لصنع قنبلة نووية.

وأوضحت الهيئة أنه وفقا لمعطيات منظومة الدفاع الإسرائيلية فإن “إيران الآن على بعد 6 إلى 8 أسابيع من الحصول على كمية المواد الانشطارية الكافية للقنبلة”.

وأشارت إلى أن طهران “تقدمت واختصرت النطاقات الزمنية في طريقها إلى كمية المواد الانشطارية المطلوبة”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قدّر في أغسطس الماضي أن تصل إيران إلى “تصنيع قنبلة نووية” خلال ما بين 8 إلى 10 أشهر.

وفي 6 ديسمبر الحالي، أعلن غانتس أن تل أبيب “لن تسمح لطهران بإنتاج قنبلة نووية”.

ونقلت الهيئة في 11 ديسمبر الحالي عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير قوله إن إيران أصبحت “قريبة من العتبة النووية”، مضيفا أنه “من المفترض الاستعداد للخيار العسكري” ضد طهران.

المصدر: “كان” + RT