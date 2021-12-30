نيجيريا – أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم امس تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مدربا جديدا للمنتخب النيجيري، على أن يتولى القيادة بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية الشهر المقبل.

وأقال الاتحاد النيجيري، المدرب الألماني جرينوت رور قبل أسابيع على انطلاق كأس الأمم في الكاميرون وتسلم المدير الفني للاتحاد، أجوستين إجوافون، القيادة بصفة مؤقتة.

وقال الاتحاد النيجيري في بيان رسمي: “بعد دراسة متأنية دعمت اللجنة التنفيذية مقترحا بتعيين جوزيه بيسيرو مدربا جديدا للنسور الخضر”.

وأضاف الاتحاد النيجيري أن كأس الأمم، التي تقام بين التاسع من يناير والسادس من فبراير، ستسمح لبيسيرو بتأسيس علاقة عمل مع إجوافون الذي سيستعيد منصبه كمدير فني للاتحاد عقب البطولة.

ودرب بيسيرو فرق سبورتينغ وبورتو البرتغاليين والهلال السعودي والأهلي المصري والشارقة والوحدة الإماراتيين ومنتخبي السعودية وفنزويلا ضمن تجارب أخرى عديدة.

وقاد إجوافون منتخب نيجيريا بين 2005 و2007.

وتلعب نيجيريا في البطولة القارية ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات مصر والسودان وغينيا بيساو.

المصدر: “رويترز”