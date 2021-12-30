الجيش الجزائري يحجز 15 قنطارا من المخدرات القادمة من المغرب ويوقف 19 تاجر مخدرات

الجيش الجزائري يحجز 15 قنطارا من المخدرات القادمة من المغرب ويوقف 19 تاجر مخدرات

الجزائر – أعلن الجيش الجزائري، امس الأربعاء، توقيف 19 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ15 قنطارا من الكيف المعالج.

وأوضح الجيش في بيان أنه “في إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 11 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـنحو 15 قنطارا من الكيف المعالج”.

وأضاف البيان أنه “تم توقيف 8 تجار مخدرات آخرين بحوزتهم 53 كيلوغراما من نفس المادة، وكذا 96708 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى”.

المصدر: RT