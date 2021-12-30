ليبيا – قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية المهدي الفيتوري إنه بعد مضي أكثر من 10 سنوات على إسقاط النظام السابق لمعمر القذافي، ما زال هناك استنزاف واضح لأموال الدولة.

الفيتوري وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن الحكومات المتعاقبة في ليبيا منذ ذلك التاريخ صرفت أكثر من 500 مليار دينار، أي ما يعادل (360 مليار دولار).

وقال الفيتوري: إن هذه المصاريف لم ينتفع منها المواطن الليبي، ولم تحقق أي تنمية أو تحسنًا في مستوى الفرد، وفي ظل تلك الظروف لا يزال المسؤولون يتصارعون على المناصب، وكل منهم يتهم الآخر بالجهوية وعدم الوطنية.

وطالب أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، بضرورة الاهتمام بالأجيال القادمة والتنمية المستدامة، مضيفًا: “لدينا أزمة حقيقية، فكلما زادت إيرادات النفط زاد معها الإنفاق العام الفاسد. نحن نقضي الآن على كل الإيرادات، والمدخرات أحيانًا”.

وأطلق الفيتوري تحذيرًا من استمرار الوضع الراهن من إهدار لأموال وثروات الدولة الليبية؛ قائلًا: “لو استمر حالنا على هذا قد يعيش أحفادنا بعد 50 أو 60 عامًا من الآن في نفس مستوى معيشة آبائنا وأجدادنا في نهاية أربعينيات وبداية خمسينيات القرن الماضي، عندما كانت ليبيا إحدى أفقر البلدان في العالم”.