ليبيا – ترأس نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ورئيس جمهورية إفريقيا الوسطى “فوستان تواديرا”، اجتماعًا فنيًا مشتركًا حضره مسؤولون ومتخصصون من الجانبين، للتباحث حول العديد من الملفات التي تتعلق بالاستثمارات الليبية في جمهورية إفريقيا الوسطى.

الاجتماع ناقش وقفًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس الاشكاليات التي تواجه الاسثتمارات الليبية، وسبل وضع حلول للتعديات التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية، والتنسيق مع حكومة إفريقيا الوسطى في تمكين الممثلين الشرعيين لإدارة هذه الاسثتمارات وحمايتها، وفقًا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وأبدى الرئيس “تواديرا” تجاوبًا كبيرًا إزاء ما تم طرحه في الاجتماع، وأكد على أهمية الحفاظ على هذه الاسثتمارات لصالح الدولة الليبية، التي ترتبط مع بلاده بعلاقات تعاون متينة منذ سنوات طويلة.

وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، والوفد المرافق له، قد وصل أمس الأربعاء، إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، وكان في استقباله في مطار العاصمة “بانغي” رئيس وزراء جمهورية إفريقيا الوسطى، “هينري ماري دوندرا” ووزيرة الخارجية، و”سيلفي تيمون بايبو”، ووزير الدولة لشؤون التعاون الدولي، والقائم بالأعمال وأعضاء السفارة الليبية في إفريقيا الوسطى.