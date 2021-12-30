الرباط – بدأت شركة “أكس لينك” البريطانية استدراج عروض لإنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع توليد الطاقة من مصادر متجددة جنوبي المغرب، في أول الخطوات العملية لتنفيذ المشروع، وفق تقرير نشرته مجلة مغربية، الأربعاء.

وستورد كامل الطاقة المولدة من المشروع إلى بريطانيا عبر البحر.

وقالت مجلة “تيلكيل” المغربية (غير حكومية) إن الدراسة “ستشمل المساحة الجيوفيزيائية والخريطة المائية، التي سيمر منها الخط البحري لنقل الطاقة النظيفة، لمسافة تصل إلى 3600 كيلومتر” إلى بريطانيا.

ولم تذكر المجلة مصادر تقريرها.

وكانت وزارة المالية المغربية قالت في تقرير حول تخصيص العقارات لأغراض الاستثمار، صدر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنه “تم تخصيص وعاء عقاري (أرضا) بجهة كلميم واد نون بإقليم الصحراء، لفائدة مشروع إنتاج الطاقة النظيفة ونقلها إلى بريطانيا”.

وجاء في التقرير أن التكلفة المقدرة للمشروع، الذي تعتزم “اكس لينك” تنفيذه، تصل إلى 250 مليار درهم (26.9 مليار دولار).

وسيقام المشروع على مساحة تبلغ 150 ألف هكتار (1500 كيلومتر مربع)، ويشمل مزارع لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، ويتوقع أن يوفر ألفي وظيفة، وفق وزارة المالية المغربية.

وسيزود المشروع نحو 7 ملايين منزل في بريطانيا بالكهرباء، وفق تقرير سابق لوكالة “بلومبرج” الأمريكية.

الأناضول