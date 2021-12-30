ليبيا – تدارس فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب مع منسق البعثة الأممية رايزدون زينينغا مداولات المجلس حول المضي قدمًا في إجراء الانتخابات.

بيان صحفي صادر عن البعثة طالعته صحيفة المرصد أشار إلى تشديد زينينغا على أهمية إجراء مشاورات واسعة بين جميع المكونات الليبية ذات الصلة وأصحاب المصلحة، من أجل التغلب على التحديات الحالية ورسم مسار للانتخابات التي من شأنها أن تحقق الاستقرار في ليبيا.

وأكد زينينغا دعم البعثة المستمر للعملية السياسية التي يقودها ويملكها الليبيون، إضافة إلى المسارات الاقتصادية والأمنية في وقت تمثل فيه الانتخابات أولوية استجابة لآمال أكثر من مليونين و800 ألف ليبي سجلوا للمشاركة فيها، فيما استعرض النويري القضايا الرئيسية التي ناقشها مجلس النواب والخطوات التالية.