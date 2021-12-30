ليبيا- سلط تقرير إخباري نشرته شبكة “بي بي سي” الإخبارية البريطانية الضوء على أبرز التحقيقات في تفجير “مانشستر أرينا” الإرهابي الذي نفذه سلمان العبيدي.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه صحيفة المرصد، أكد أن التحقيقات التي سيتم استئنافها في الـ10 من يناير المقبل استمعت لروايات عديدة مؤلمة على مدى الفترة الماضية، فيما كشف النقاب عن إخفاقات أمنية وفرص ضائعة لو تم معالجتها والاستفادة منها لتم تجنب وقوع عدد كبير من الضحايا.

وأضاف التقرير: إن التحقيقات في التفجير الإرهابي الذي وقع في الـ22 من مايو من العام 2017 كان من المفترض أن تبدأ في يونيو من العام 2020 إلا أنها تأجلت إلى سبتمبر من ذات العام، بسبب محاكمة هاشم العبيدي شقيق منفذ التفجير الذي تم الحكم عليه في أغسطس بالسجن لمدة 55 عاما على الأقل.

وبحسب التقرير الأول المؤلف من 220 صفحة من بين 3 كتبها رئيس التحقيقات السير “جون سوندرز” ونشره في يونيو الماضي، كانت هنالك فرص ضائعة لتجنب أو تقليل التأثير المدمر للتفجير، موجهًا النقد إلى شرطة النقل البريطانية ومشغلين ومتعاقدين أمنيين لعدم تعاملهم بالشكل المطلوب مع سلمان العبيدي.

وأقر ضابط كبير في وكالة الأمن والاستخبارات البريطانية بأن قرار عدم استجواب سلمان العبيدي بعد عودته إلى بريطانيا من ليبيا قبل 4 أيام من التفجير الإرهابي كان خطأ، بسبب تقييم سلوك الأخير في الأشهر السابقة من دون العثور على معلومات استخبارية تشير إلى وجود تهديد للأمن القومي.

وتابع التقرير: إن سلمان العبيدي لم يتم استجوابه أبدًا عند السفر من وإلى بريطانيا رغم معرفة الوكالة بأنه متطرف ذو تاريخ حافل وله علاقات إرهابية متعددة، مبينًا أن أصدقائه وأقاربه كانوا مترددين في الإدلاء بشهاداتهم في التحقيقات الجارية في وقت فر فيه شقيقه الأكبر إسماعيل بدلا من المثول أمام المحققين.

وبين التقرير أن إسماعيل فر من بريطانيا بعد أن طلب في وقت سابق الحصانة من الملاحقة القضائية فيما صدرت مذكرة من القضاء لاحقًا ما يعني أنه سيعتقل إذا عاد إلى البلاد، بالإضافة إلى رفض رمضان العبيدي وسامية طبال والد ووالدة سلمان العبيدي الموجودين في ليبيا منذ العام 2017 التعاون من التحقيقات.

وأشار التقرير إلى أن أحمد تغدي الذي ساعد الأخوين سلمان وهاشم العبيدي في شراء سيارة تم استخدامها لتخزين المتفجرات لم يدلِ بشهادته إلا بعد أن تم اعتقاله وهو يحاول مغادرة بريطانيا، في وقت شارك فيه صديق سلمان الإرهابي المدان عبد الرؤوف عبد الله في التحقيقات بعد أكثر من عام.

وأضاف التقرير: إن عناصر الشرطة المعنيين بالتحقيق في الرسائل الواردة في هاتف عبد الله التي تبين لاحقًا أنها لسلمان العبيدي سيتم استدعاؤهم للتحقيقات في يناير المقبل لعدم اتخاذهم ما يجب، فضلًا عن مسائلتهم عن الصور التي التقطت في ليبيا عام 2011 للأخوة إسماعيل وهاشم وسلمان وهم يحملون أسلحة مختلفة.

ترجمة المرصد – خاص