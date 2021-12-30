ليبيا – رجح تقرير تحليلي نشرته الطبعة الإنجليزية لمجلة العربي الجديد القطرية عدم تمكن ليبيا من المضي بتنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية في يناير المقبل.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أرجع هذا الأمر لعدم تمكن البلاد في غضون هذه الفترة القليلة من معالجة القضايا الرئيسية في الوقت المناسب، ما يعني أن من الحكمة أكثر بالنسبة لليبيين والجهات الفاعلة الخارجية التفكير في اتخاذ إجراءات شاملة بدلا من التركيز على الانتخابات.

وبين التقرير أن العملية الانتخابية كانت منذ البداية معقدة ومربكة وتفتقر إلى الوضوح والشفافية، رغم إصرار العديد من الليبيين والمجتمع الدولي على أن انتخابات الـ24 من ديسمبر الجاري المؤجلة تمثل بارقة أمل في تشكيل حكومة شرعية تحقق استقرارًا طويل الأمد وتساعد في تنشيط الاقتصاد الهش.

وأقر التقرير بأن ما حدث في ليبيا عام 2011 لم يكن ثورة على غرار مصر وتونس المجاورتين، بل تدميرًا كاملًا للمؤسسات الوطنية والإدارة الحكومية من خلال الإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي ما ترك البلد بأقل قدر من التحسن في كل قطاع حيوي تقريبًا.

وتابع التقرير: إن قتل العقيد الراحل القذافي قاد لانهيار الدولة الليبية وترك البلاد في حالة فوضى عارمة، إذ ترك الانهيار الكامل للمؤسسات ليبيا في موقف لا توجد فيه نقطة انطلاق أو مثال حديث للدستور الجديد، ما يعني في الغالب أن المشهد السياسي والأمني حاليًا لا يفضي إلى إجراء الانتخابات.

وأضاف التقرير: إن ليبيا ما تزال بحاجة إلى إحراز تقدم كبير في العديد من القضايا الرئيسية مثل إعادة توحيد المؤسسات والإجماع على الدستور والإصلاح الاقتصادي وإصلاح قطاع الأمن والمصالحة، وهو ما يتطلب التفكير في إستراتيجية طويلة المدى لتعزيز الظروف التيسيرية قبل الإصرار على إجراء انتخابات قريبة.

ترجمة المرصد – خاص