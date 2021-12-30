ليبيا – بعث رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة علاء الدين المسلاتي كتابًا رسميًا للوزراء ووكلاء الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية وقيادات إدارية حكومية وعامة أخرى.

الكتاب الصادر في الـ29 من ديسمبر الجاري وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه تم توجيهه أيضًا لرؤساء الهيئات والمصالح والمؤسسات والمديرين العامين بالشركات العامة ومدير عام الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص.

وتضمن الكتاب إحالة لصورة ضوئية من الكتاب رقم 19/4271 المؤرخ في الـ12 من سبتمبر الماضي الموجه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بشأن ملاحظات الديوان وتوصياته حيال إجراءات الحكومة فيما يتعلق ببرنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص وذلك للتقيد به كل فيما يخصه.

وأضاف الكتاب: إن هذا التقيد يسهم في تحقيق الشفافية والعدالة وتكوين الأرضية المناسبة لإنجاحه من دون الإضرار بحقوق الدولة وعدم ضياع مقدراتها. مذكرًا في ذات الوقت بأن أي تصرفات ترتب التزامات أو حقوقًا للدولة تتجاوز قيمتها 5 ملايين دينار تتطلب المصادقة المسبقة من ديوان المحاسبة.

ووفقًا للنسخة الضوئية التي وقع عليها رئيس ديوان المحاسبة في حينها خالد شكشكك وطالعتها صحيفة المرصد فإنها تأتي في إطار ممارسة الديوان لاختصاصاته المحددة بالقانون رقم 19 لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته ولائحته التنفيذية ولمتابعة إجراءات لحكومة الوحدة الوطنية.

وتابعت النسخة أن هذه الإجراءات بخصوص تفعيل قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 164 لسنة 2004 القاضي بإنشاء شركة عامة مساهمة وما صاحبه من إجراءات تم بموجبها تفعيل ملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونتج عنها إصدار مجلس وزراء حكومة الوفاق القرار رقم 1 لسنة 2020.

وأضافت النسخة: إن هذا القرار يتعلق بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركة الليبية للاستثمارات المالية التي سميت بموجب أحكام هذا القرار باسم الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة في القطاع الخاص وما تبع ذلك من إجراءات لم تقف عند هذا الحد وإنما تجاوزت ذلك إلى تخصيص مواقع للشركة.

وبينت النسخة أن ديوان المحاسبة يشجع تفعيل هذا الملف لما له من أهمية بالغة في تحريك عجلة التنمية وتفعيل دور القطاع الخاص وتوفير مصادر تمويل للمشاريع بديلًا عن الإنفاق الحكومي وتوزيع المخاطر، إلا أنه لاحظ تجاوز الحكومة للعديد من الخطوات التمهيدية اللازمة لخلق الأرضية المناسبة لنجاح هذا المشروع.

وبينت النسخة أن الشركة تم تأسيسها ومنحها صلاحيات واسعة لوضع الأطر القانونية والإجراءات اللازمة للشراكة مع القطاع الخاص من دون مراعاة المراحل المتعارف عليها دوليًا، فيما يخص ضبط إجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التذكير بهذه المراحل.

وأضافت النسخة: إن هذه المراحل تتمثل في تحديد المشاريع ذات الأولوية التي تتطلب تمويلًا ضخمًا ومخاطرها التسويقية مجهولة وتتطلب إدارة خاصة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتمثل في تقرير مفهوم المشروع.

وبحسب المراحل يجب أن يتم إعداد كراسة المواصفات ودراسة الجدوى والأنموذج المالي ومؤشرات قياس الأداء والمخرجات وطرح المشروع في عطاء عام وتحديد الشركة الحكومية أو إنشاء الشركة التي ستقوم بمشاركة القطاع الخاص وإبرام عقد تنفيذ الشراكة.

واختتمت المراحل بالإشارة إلى المتابعة والرقابة على عقد الشراكة من الجهات المختصة بما فيها متابعة التنفيذ والعوائد والمستهدفات المطلوب تحقيقها مع دراسة الجدوى، فيما بينت النسخة عدم إمكانية إيكال كافة مراحل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بشكل منفرد إلى الشركة.

وأوضحت النسخة أن هذه المراحل المتمثلة في اقتراح الرؤية والخطط والتنفيذ ووضع الأطر القانونية للبرنامج ولا يمكن أن تنفرد بها الشركة، لا سيما وأنها مراحل ترقى لمسؤولية هيئة أو مؤسسة مستقلة، بالإضافة لوجود عقبات قانونية تواجه تنفيذ هذا المشروع.

وأضافت النسخة: إن من أهم هذه العقبات عدم وجود تشريع يبين كيفية احتساب حصة الدولة من ناتج الاستثمار والجزاءات التي يمكن إيقاعها على المستثمر في حال إخلاله بالتزاماته خاصة فيما يتعلق ببيع الوحدات السكنية وكذلك الحال في مدى إمكانية تسجيل الأرض باسم المستثمر من ثم المستفيد.

وتابعت النسخة بالقول: مع مراعاة أن القانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن الدين العام على الخزانة العامة يحظر في المادة الـ5 إصدار أي ضمانات تترتب عليها التزامات مالية إلا بقانون الأمر الذي سيؤدي لارتفاع مخاطر التنفيذ على المباني والأراضي في حالة الإخلال بالالتزامات التعاقدية.

ووفقًا للنسخة يجب الأخذ في الاعتبار أن الاستتثمار في مجمله يتطلب استقرارًا أمنيًا، لأن الدولة ستكون مسؤولة عن حماية المستثمر، لا سيما الأجنبي الذي ترتبط البلاد مع بلاده باتفاقيات دولية أو ثنائية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار ما سيجر الدولة لدعاوى تحكيمية طويلة وشاقة هي في غنى عنها ولن تكون في الأغلب لصالحها.

وبحسب النسخة ستتكبد الدولة خسائر ضخمة مثل ما كان عليه الحال في قضية الخرافي مطالبة الدبيبة بإيقاف كافة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا في شأن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام من خلال الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص.

وتضمنت المطالبة تشكيل لجنة فنية تتولى إعداد دليل عمل ينظم هذا الملف لضمان الفاعلية والشفافية وتكليف جسم يكون مسؤولًا عن المراحل المشار إليها لضمان تعزيز الأطر القانونية والتشريعية التي تضمن حقوق الدولة وعدم ضياع مقدراتها في حال ممارستها لنشاط الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وطالبت النسخة أيضًا الدبيبة بإلزام الشركة بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو قانونية لا تستطيع الوفاء بها.