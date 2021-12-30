روسيا تؤكد خطط إجراء مباحثات أمنية مع الولايات المتحدة والناتو و”الأمن والتعاون في أوروبا” في يناير

روسيا تؤكد خطط إجراء مباحثات أمنية مع الولايات المتحدة والناتو و”الأمن والتعاون في أوروبا” في يناير

روسيا – أكدت روسيا نيتها مناقشة مبادرتها بشأن وضع نظام ضمانات أمنية لخفض التوترات العسكرية في أوروبا في يناير القادم مع كل من الولايات المتحدة وحلف الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى غياب أي بديل حاليا عن 10 يناير كموعد لإجراء الجولة الأولى من المباحثات مع الولايات المتحدة في جنيف بشأن هذه المسألة.

وأكدت زاخاوفا أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، والنائبة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، سيترأسان وفدي موسكو وواشنطن في المباحثات.

وذكرت المتحدثة أن أجندة المباحثات تشمل مناقشة مسودتي الاتفاقيتين الأمنيتين الأساسيتين التي عرضت روسيا على الولايات المتحدة وحلف الناتو إبرامهما، مضيفة: “في هذه المباحثات سنطلب من الولايات المتحدة ضمانات أمنية قانونية ثابتة وخصوصا وقف تمدد الناتو شرقا وعدم نشر أسلحة تهدد روسيا قرب حدودها”.

كما أكدت زاخاروفا أن مجلس روسيا-الناتو سينعقد في بروكسل يوم 12 يناير ستخلفه مشاورات في فيينا ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 13 يناير.

وصرحت المتحدثة بأن موسكو في هذه الاجتماعات “ستطرح تقييماتها المفصلة للوضع الحالي غير المقبول في مجال الأمن العسكري في أوروبا”، مضيفة أن روسيا ستحدد خطواتها المستقبلية في هذا الصدد نظرا لمدى استعداد الولايات المتحدة والناتو لمناقشة مباعث قلق موسكو بشكل مفصل.

كما أعربت المتحدثة عن استغراب موسكو إزاء إعلان مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية، جوزيب بوريل عن استعداد التكتل للإسهام في إنجاح المباحثات بشأن الأمن في أوروبا، قائلة إن شكل الحوار الذي يخوضه الاتحاد مع روسيا في السنوات الأخيرة كان غير مقبول في كثير من الأحوال.

ولفتت المتحدثة إلى غياب موقف منسق بين أعضاء الاتحاد الأوروبي والناتو بشأن المبادرة الروسية الخاصة بالضمانات الأمنية، داعية التكتل إلى الضغط على الحكومة الأوكرانية بغية إجبارها على تطبيق اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية النزاع في منطقة دونباس.

المصدر: وكالات