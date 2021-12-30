فان دايك: على ليفربول أن يتطور قبل مواجهة تشيلسي

فان دايك: على ليفربول أن يتطور قبل مواجهة تشيلسي

إنجلترا – حث الهولندي فيرجيل فان دايك قلب دفاع ليفربول زملاءه في الفريق لتقديم الأفضل بعد الخسارة أمام ليستر سيتي 0-1 أمس للمحافظة على حظوظهم في المنافسة على لقب “البريميرليغ”.

ولم يقف فان دايك خلف الأعذار من أجل تبرير الخسارة الثانية لـ”الريدز” هذا الموسم، على الرغم من أن هدف الفريق الفائز الذي سجله أديمولا لوكمان جاء من التسديدة الوحيدة على مرمى ليفربول، في حين أهدر النجم المصري محمد صلاح ركلة جزاء في الشوط الأول.

ويأمل ليفربول الذي فشل أمس في هز شباك منافسيه للمرة الأولى في 29 مباراة محلية، أن يعود إلى الانتصارات وإلى سباق الفوز باللقب عندما يحل ضيفا على تشيلسي الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.

ورأى فان دايك أن على اللاعبين التفكير جيدا في أسباب الخسارة أمام فريق كان تعرض لخسارة مذلة أمام حامل اللقب والمتصدر مانشستر سيتي 3-6 في المرحلة السابقة.

وقال المدافع الهولندي لمنصة “أمازون برايم”: “على الجميع أن ينظروا إلى المرآة والتطور”، مؤكدا في الوقت ذاته أن كلمة استسلام ليست في قاموس ليفربول، خصوصا أن العديد من العوامل الأخرى يمكن أن تطرأ في سباق تتويج بطل الدوري الممتاز.

وشدد على أن الدوري ما زال طويلا، قائلا: “ما زلنا في ديسمبر. الموسم ما زال طويلا” و”لقد رأيتم ذلك مع كورونا والإصابات.. الكثير من الأمور يمكن أن تتبدل”.

وأردف: “ليس هناك أي جدوى من مراقبة السيتي أو تشيلسي أو الأندية الأخرى حولنا. علينا أن ننظر إلى أدائنا اليوم وأن نتطور”.

وسيكون على ليفربول أن يخوض استحقاقاته المقبلة من دون العديد من نجومه وعلى رأسهم صلاح والسنغالي ساديو ماني اللذين سيلتحقان بمنتخبيهما لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 المقررة بين 9 يناير و6 فبراير المقبلين في الكاميرون.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في “البريميرليغ” برصيد 41 نقطة، متساويا مع تشيلسي، ومتأخرا بـ6 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

المصدر: “أ ف ب”