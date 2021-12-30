ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عز الدين قويرب أن توجه البرلمان حاليا هو لإيجاد حل للانتخابات التي تأجلت، وتوضيح الأسباب للشعب الليبي من الجهات المختصة بتنفيذها، بعد تقديم مفوضية الانتخابات تقاريرها إلى جانب التقارير الأمنية.

قويرب وفي تصريحات خاصة لموقع “الجزيرة ” القطري قال إنه وعلى حسب خريطة الطريق التي ستقدمها اللجنة المكلفة من البرلمان سيحدد توجه المجلس لاعتماد أي خطة للحل بعد تعثر إجراء الانتخابات حاليا.

وأفاد قويرب بأن خريطة الطريق المقدمة من اللجنة إذا تضمنت الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور فلا يحتاج ذلك مناقشة مع مجلس الدولة، باعتبار التفاهمات التي جرت في الغردقة المصرية.