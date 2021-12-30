ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أحمد لنقي أن الرجوع إلى اتفاق الصخيرات الموقع في الصخيرات عام 2015 المستند إلى الإعلان الدستوري يمثل حلا للخلاف المصطنع بين مجلسي النواب و للدولة، لمنع عرقلة مجهودات قيام الدولة.

لنقي وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة ” القطرية الأربعاء قال:” إن مجلس النواب يحاول إقصاء مجلس الدولة من ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، ولا أرى أي حل لهذه الخصومة بين المجلسين إلا بالتزام كل منهما بتنفيذ الاتفاق السياسي إلى أن يتم تسليم المجلسين الأمانة للمجلس التشريعي الجديد”.

وأضاف “باختصار، ما لم يلتزم رئيس البرلمان عقيلة صالح بالاتفاق السياسي المنظم لاختصاصات المجلسين وتنظيم العلاقة بينهما فلن يكون هناك استقرار سياسي في البلاد”.

وأكد لنقي أن مجلس الدولة الإستشاري لم يتأخر في مد يده إلى مجلس النواب في لقاءات رؤساء المجلس، مثل نوري أبو سهمين في مالطا، وعبد الرحمن السويحلي في روما، وخالد المشري في المغرب.