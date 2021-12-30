إنجلترا – حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على مضيفه برينتفورد بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما امس ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم “البريميرليغ”.

ويدين السيتي بالفضل في الفوز لنجمه فيل فودين الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ16 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة إلى 50 نقطة موسعا الفارق إلى 8 نقاط عن أقرب مطارديه تشيلسي الذي سقط في فخ التعادل أمام ضيفه برايتون 1-1 في وقت سابق اليوم.

في المقابل، توقف رصيد برينتفورد عند 20 نقطة في المركز الـ14.

وتراجع ليفربول (41 نقطة) إلى المركز الثالث على جدول ترتيب فرق الدوري بعد خسارته أمس الثلاثاء أمام ليستر سيتي بهدف دون مقابل.

المصدر: RT