مجلس الأمن الدولي يدعو لمحاسبة المسؤولين عن مقتل 35 شخصا في ميانمار

مجلس الأمن الدولي يدعو لمحاسبة المسؤولين عن مقتل 35 شخصا في ميانمار

نيويورك – دعا مجلس الأمن الدولي لمحاسبة المسؤولين عن مجزرة بشرق ميانمار، قتل فيها 35 شخصا، بمن فيهم مدنيون.

ودان أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان أصدره امس الأربعاء، جريمة القتل التي وقعت يوم 24 ديسمبر الجاري، ودعوا لمحاسبة الجهات التي تقف وراءها.

وفي وقت سابق دعا نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتين غريفيث، سلطات ميانمار إلى التحقيق في جريمة القتل.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان منظمات حقوق الإنسان عن مقتل 35 شخصا، بينهم نساء وأطفال واثنان من العاملين في منظمة Save the Children الإنسانية الدولية جراء عمليات الجيش في ولاية كاياه بشرق ميانمار.

وتم العثور على الجثث المحترقة للضحايا في ولاية كارين المجاورة.

المصدر: “تاس”